Сайт соцсети Parler частично возобновил работу после блокировки

18.01.2021 06:12

Укринформ

Альтернативная платформа социальных сетей Parler, популярная среди американских ультраправых, вернулась онлайн после удаления из облачного хостинга Амазон.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

На главной странице появилось датированное 16 января сообщение от главы Parler Джона Матзе: "Поздравляю, мир. Эта штука работает?"

Под этим сообщением также опубликовано другое, в котором Parler обещает "решить свои проблемы и вернуть вас всех обратно".

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Как сообщал Укринформ, Parler приобрел популярность среди сторонников Трампа после того, как их сообщения в последние месяцы с призывами начать решительные действия протеста против победы Джо Байдена начали ограничиваться в других соцсетях.

Amazon Web Services прекратил предоставлять доступ к сети Parler после того, как обнародовал заявление, что платформа имеет насильственное содержание, связанное со штурмом Капитолия 6 января.

Компания Google также удалила Parler из своего онлайн-магазина после событий 6 января.

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Как сообщал Укринформ, 6 января Конгресс США должен был утвердить результаты голосования избирателей, которые подтвердили победу Джо Байдена. Однако заседание пришлось прервать на несколько часов из-за протестов сторонников Трампа, которые ворвались в здание.

Во время столкновений в Конгрессе погибли пять человек. Полиция задержала 52 человека.

После зачистки Капитолия от сторонников Трампа 14 января Конгресс США утвердил победу демократа Джо Байдена на президентских выборах. Инаугурация нового лидера США состоится 20 января.

По материалам: Укринформ