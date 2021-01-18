Hubble сделал снимок яркой галактики в созвездии Девы

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18.01.2021 12:09

Укринформ

Телескоп Hubble сделал снимок галактики NGC 4535, которая находится в созвездии Девы.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на обсерваторию.

Галактика находится на расстоянии около 50 миллионов световых лет от Земли.

Отмечается, что яркие цвета на этом изображении не просто красивые, но они на самом деле больше рассказывают о популяции звезд в этой спиральной галактике.

Ярко-голубые цвета указывают на наличие большего количества молодых и горячих звезд в NGC 4535.

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Зато желтые цвета галактики говорят нам о том, что в этой центральной области находятся звезды, которые старше и прохладнее.

Как сообщал Укринформ, телескоп Hubble сделал фотографию четырех галактик, находящихся в созвездии Кит.

Фото: ESA/Hubble & NASA

По материалам: Укринформ