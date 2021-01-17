В США создали ледяного работа IceBot для работы на Севере

В США создали ледяного работа IceBot для работы на Севере

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17.01.2021 10:19

Укринформ

Американские инженеры представили прототип двухколесного робота IceBot, основные элементы конструкции которого созданы из обычного льда.

Как передает Укринформ, об этом сообщается на сайте международной конференции IROS 2020.

Отмечается, что робот весит 6,3 килограмма, его размеры – 14×20×13 сантиметров. Корпус, колеса и бампер работа созданы изо льда, а спереди как третья точка опоры используется мяч для пинг-понга.

Движется IceBot благодаря двум электродвигателям в корпусе. Управляют им с помощью микроконтроллера на плате Arduino Micro, расположенной на верхней части корпуса. Сигнал передают через Bluetooth.

Испытания показали, что IceBot способен перемещаться по горизонтальным твердым поверхностям при комнатных температурах, а при более низких температурах (до минус 17 градусов по Цельсию) – двигаться по льду и даже преодолевать небольшие подъемы.

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Разработчики – Девин Кэрролл и Марк Им из Пенсильванского университета – говорят, что их работа – первый шаг на пути создания системы, которая будет работать при низких температурах и будет способна к самосборке и автоматическому ремонту.

А цель таких систем – работа в местах с низкой температурой, где есть большое количество льда, например, в полярных областях Земли или Марса.

По материалам: Укринформ