В Израиле разработали дыхательный экспресс-тест на COVID-19

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15.01.2021 16:38

Укринформ

Израильский стартап Scentech Medical разработал дыхательный тест, который за несколько секунд может подтвердить коронавирус (COVID-19).

Как передает Укринформ, об этом сообщает Times of Israel.

По данным компании из Тель-Авива, тест показывает результат с точностью 98%, как и обычный ПЦР-тест.

Всего в исследовании приняли участие 748 человек. Они дули в устройство в течение 10 секунд, а сам результат был готов уже через несколько секунд.

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Отмечается, что устройство использует так называемую технологию дыхания – сочетание программного и аппаратного обеспечения – которая с высокой точностью может различать положительные тесты, негативные и содержащие антитела к COVID-19.

Сейчас компания готовится подать заявку в Управление по продовольствию и медикаментам США (FDA) для разрешения на использование тестов. Известно, что в FDA требуют, чтобы тест на коронавирус имел точность по меньшей мере 91%.

По данным Worldometer, в мире выявлено 93664113 случаев заболевания COVID-19, в частности 2005448 летальных, выздоровели 66955467 человек.

По материалам: Укринформ