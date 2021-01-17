В Израиле разработали дыхательный экспресс-тест на COVID-19
В Израиле разработали дыхательный экспресс-тест на COVID-19
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15.01.2021 16:38
Укринформ
Израильский стартап Scentech Medical разработал дыхательный тест, который за несколько секунд может подтвердить коронавирус (COVID-19).
Как передает Укринформ, об этом сообщает Times of Israel.
По данным компании из Тель-Авива, тест показывает результат с точностью 98%, как и обычный ПЦР-тест.
Всего в исследовании приняли участие 748 человек. Они дули в устройство в течение 10 секунд, а сам результат был готов уже через несколько секунд.
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Отмечается, что устройство использует так называемую технологию дыхания – сочетание программного и аппаратного обеспечения – которая с высокой точностью может различать положительные тесты, негативные и содержащие антитела к COVID-19.
Сейчас компания готовится подать заявку в Управление по продовольствию и медикаментам США (FDA) для разрешения на использование тестов. Известно, что в FDA требуют, чтобы тест на коронавирус имел точность по меньшей мере 91%.
По данным Worldometer, в мире выявлено 93664113 случаев заболевания COVID-19, в частности 2005448 летальных, выздоровели 66955467 человек.
По материалам: Укринформ