В Харькове испытали отечественный ионно-плазменный космический двигатель
В Харькове испытали отечественный ионно-плазменный космический двигатель
17.01.2021 14:36
Укринформ
В течение двух лет Харьковский машиностроительный завод "ФЭД" совместно с учеными Харьковского авиационного института создавали космические ионно-плазменные двигатели, а в конце 2020 года провели испытания.
Об этом, передает Укринформ, в эфире Общественного рассказал президент ассоциации "Укравиапром" и директор завода "ФЭД" Виктор Попов.
"Буквально в конце года мы провели испытания. Я бы сказал, что мы изготовили первый в мире украинский ионно-плазменный двигатель", – сообщил Попов.
По его словам, кроме двигателей специалисты создали новую систему охлаждения спутников: "Сами спутники уже находятся на монтажном комплексе стартовой площадки".
Ученый рассказал, что пять лет работали над созданием новой системы охлаждения спутников, в том числе и для межпланетных перелетов по заказу Международного космического агентства. "В течение этого длительного времени мы отработали не только конструкцию, но и технологии, и уже осуществили комплектование двух спутников Европейского космического агентства по заказу американской компании", – отметил Попов.
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По его словам, все старты строго рассчитаны: "Поэтому мы ожидаем полет. Когда это все произойдет, мы везде напишем "Харьков в космсе! Снова в космосе!" К тому же в международном космосе".
"Система охлаждения" принципиально новая. Она будет распространена и на охлаждение Лунных модулей и т.д., поэтому есть большая перспектива", – добавил директор завода" ФЭД ".
По его словам, к созданию систем привлечены как украинские, так и иностранные специалисты: "У нас продолжаются переговоры, мы обсуждаем условия контракта на 34 спутника".
"Создание двигателей и системы охлаждения открывают для Харькова выход на мировой рынок. Не успели мы закончить два проекта, как уже получили предложения от Турции, Китая, Германии", – отметил Попов.
По его словам, также получили от Вьетнама заказ на 100 ионно-плазменных двигателей.
Как сообщал Укринформ, 16 января президент Ассоциации "Укравиапром" Виктор Попов рассказал в эфире "Общественного", что Харьковское государственное авиационное производственное предприятие (Харьковский авиазавод), которое находится в крайне тяжелом финансовом состоянии, может получить заказ на 8 самолетов для военных.
По словам Попова, указ о заказе машин должен подписать президент, что даст колоссальный толчок отечественному авиационному заводу.
Фото: NASA
По материалам: Укринформ