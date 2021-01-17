В Харькове испытали отечественный ионно-плазменный космический двигатель

17.01.2021 14:36

Укринформ

В течение двух лет Харьковский машиностроительный завод "ФЭД" совместно с учеными Харьковского авиационного института создавали космические ионно-плазменные двигатели, а в конце 2020 года провели испытания.

Об этом, передает Укринформ, в эфире Общественного рассказал президент ассоциации "Укравиапром" и директор завода "ФЭД" Виктор Попов.

"Буквально в конце года мы провели испытания. Я бы сказал, что мы изготовили первый в мире украинский ионно-плазменный двигатель", – сообщил Попов.

По его словам, кроме двигателей специалисты создали новую систему охлаждения спутников: "Сами спутники уже находятся на монтажном комплексе стартовой площадки".

Ученый рассказал, что пять лет работали над созданием новой системы охлаждения спутников, в том числе и для межпланетных перелетов по заказу Международного космического агентства. "В течение этого длительного времени мы отработали не только конструкцию, но и технологии, и уже осуществили комплектование двух спутников Европейского космического агентства по заказу американской компании", – отметил Попов.

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По его словам, все старты строго рассчитаны: "Поэтому мы ожидаем полет. Когда это все произойдет, мы везде напишем "Харьков в космсе! Снова в космосе!" К тому же в международном космосе".

"Система охлаждения" принципиально новая. Она будет распространена и на охлаждение Лунных модулей и т.д., поэтому есть большая перспектива", – добавил директор завода" ФЭД ".

По его словам, к созданию систем привлечены как украинские, так и иностранные специалисты: "У нас продолжаются переговоры, мы обсуждаем условия контракта на 34 спутника".

"Создание двигателей и системы охлаждения открывают для Харькова выход на мировой рынок. Не успели мы закончить два проекта, как уже получили предложения от Турции, Китая, Германии", – отметил Попов.

По его словам, также получили от Вьетнама заказ на 100 ионно-плазменных двигателей.

Как сообщал Укринформ, 16 января президент Ассоциации "Укравиапром" Виктор Попов рассказал в эфире "Общественного", что Харьковское государственное авиационное производственное предприятие (Харьковский авиазавод), которое находится в крайне тяжелом финансовом состоянии, может получить заказ на 8 самолетов для военных.

По словам Попова, указ о заказе машин должен подписать президент, что даст колоссальный толчок отечественному авиационному заводу.

Фото: NASA

По материалам: Укринформ