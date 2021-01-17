Технологии

NASA решило отказаться от попыток пробурить почву на Марсе

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NASA решило отказаться от попыток пробурить почву на Марсе

NASA решило отказаться от попыток пробурить почву на Марсе

17.01.2021 08:35

Укринформ

NASA больше не будет пытаться пробурить почву на Марсе с помощью инструмента «крот» аппарата InSight.

Как передает Укринформ, об этом сообщает ScienceAlert.

 Задачей «Крота» (официально называется Heat Flow and Physical Properties Package) было пробурить почву на глубину пять метров.

NASA решило отказаться от попыток пробурить почву на Марсе

С начала работы на Марсе в 2019 году, «крот» постоянно сталкивался с проблемами.

Сначала он немного пробурил поверхность Марса, а затем остановился.

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Красная планета InSight совершил посадку на Марс 26 ноября 2018.

фото: NASA

По материалам: Укринформ

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