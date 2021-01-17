Технологии
NASA решило отказаться от попыток пробурить почву на Марсе
NASA решило отказаться от попыток пробурить почву на Марсе
17.01.2021 08:35
Укринформ
NASA больше не будет пытаться пробурить почву на Марсе с помощью инструмента «крот» аппарата InSight.
Как передает Укринформ, об этом сообщает ScienceAlert.
Задачей «Крота» (официально называется Heat Flow and Physical Properties Package) было пробурить почву на глубину пять метров.
С начала работы на Марсе в 2019 году, «крот» постоянно сталкивался с проблемами.
Сначала он немного пробурил поверхность Марса, а затем остановился.
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Красная планета InSight совершил посадку на Марс 26 ноября 2018.
фото: NASA
По материалам: Укринформ