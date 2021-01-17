Искусственный интеллект нашел в пустыне Сахара около 2 миллиардов деревьев

17.01.2021 22:05

Укринформ

Исследователи университета Копенгагена (Дания) с использованием технологии машинного обучения и одного из самых мощных в мире суперкомпьютеров Blue Waters в Университете Иллинойса (США) обнаружили 1,8 млрд деревьев в африканской пустыне Сахара.

Как передает Укринформ, об этом сообщает The Guardian.

Доцент кафедры географии в Университете Копенгагена Мартина Брандт рассказала, что самым большим сюрпризом для исследователей стало обнаружение нескольких сотен миллионов деревьев на том участке Сахары, где никто не ожидал их увидеть.

«На большинстве карт эти районы в основном без деревьев. Но на самом деле это не так. Наш способ мониторинга позволяет посчитать количество деревьев за пределами лесов во всем мире и исследовать их роль в смягчении деградации и изменения климата », – сказала исследовательница.

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Спутниковые снимки стали крупнейшим инструментом для подсчета деревьев в пустыне. Хотя лесные участки сравнительно легко заметить из космоса, деревья, не собранные в густые зеленые скопления, остаются без внимания. Именно поэтому, по словам Брандт, подсчеты были «чрезвычайно далеки от реальных цифр и базировались преимущественно на прогнозах».

Исследователи вручную разместили структуры, которые помогли искусственному интеллекту распознать деревья. Благодаря этому удалось обнаружить каждое дерево с размером кроны не менее 3 кв м на территории 1,3 млн кв км – в основном в Сахаре и тропической саванне Сахель. В целом ученые обнаружили более 1,8 млрд деревьев.

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Подсчет деревьев на планете является ключевым для понимания их влияния на здоровье нашей планеты. Если количество деревьев можно нанести на карту, то и количество углекислого газа, который они поглощают – тоже.

Издание отмечает, что онлайн-платформа Global Forest Watch, которую создал Всемирный институт ресурсов (WRI) в 2014 году, ежегодно выпускает карту мировых деревьев. Она использует данные спутников NASA Landsat.

Как сообщал Укринформ, Япония запустила новый спутник JDRS-1 для высокоскоростной передачи данных. JDRS-1 будет передавать на Землю оптические и радиолокационные данные с японских спутников сбора информации (IGS) и другие данные с научных спутников.

Фото: Egmont Strigl/imageBROKER.com/Global Look Press

По материалам: Укринформ