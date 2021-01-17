Facebook запретил организацию событий в центре Вашингтона из-за инаугурации Байдена

16.01.2021 05:22

Укринформ

Facebook закрыл для всех пользователей возможность создавать события вблизи федеральных учреждений в Вашингтоне и Капитолия в столицах штатов.

Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом со ссылкой на заявление Facebook пишет Reuters.

"Facebook в пятницу заявил, что с сегодняшнего дня и до инаугурации 20 января будет блокировать создание любых новых Facebook-событий вблизи с Белый домом и Капитолием США в Вашингтоне, а также здание Капитолия в столицах штатов", – говорится в материале.

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Отмечается, что компания также пересмотрит все созданные на платформе события, связанные с инаугурацией, и удалит нарушающие правила.

"Facebook вводит и некоторые другие ограничения, такие как: запрет некоторым учетным записям выходить в прямой эфир, создавать события, будучи администратором группы или страницы, основываясь на таких признаках, как неоднократные нарушения наших правил", – утверждает Reuters.

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Компания приняла это решение после прошедших на прошлой неделе беспорядков в Вашингтоне, во время которых сторонники Дональда Трампа незаконно проникли в Капитолий, организовавшись в социальных сетях.

"ФБР предупредило, что вооруженные протесты запланированы в Вашингтоне и столицах всех 50 штатов накануне 20 января", – отмечает Reuters.

Как сообщал Укринформ, инаугурация президента Джо Байдена должна состояться 20 января в здании Капитолия. Из-за карантина и угрозы беспорядков церемония пройдет в сокращенном формате.

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Центр столицы США уже полностью перекрыт бетонными заграждениями, железными заборами, а также тяжелой техникой и полицейскими автомобилями.

Для усиления мер безопасности в Вашингтон прибыли более 20 тысяч военнослужащих Национальной гвардии.

По материалам: Укринформ