В Италии показали дизайн суперъяхты-краба на солнечной энергии
В Италии показали дизайн суперъяхты-краба на солнечной энергии
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16.01.2021 10:38
Укринформ
Итальянская компания Lazzarini Design Studio показала дизайн люксовой яхты Pagurus.
Как передает Укринформ, об этом сообщает портал New Atlas.
«Мы решили назвать ее Pagurus, что на латыни означает краб», – заявили в компании.
Стоимость одного экземпляра составляет 24 миллиона евро.
Отмечается, что 25-метровая яхта передвигается по воде благодаря солнечной энергии, которую абсорбируют солнечные панели, находящиеся на внешней части Pagurus.
Всего яхта, с весом в 53 тысячи кг, может разместить до 8 гостей и 4 членов экипажа. На ее борту установлены пять комнат, среди которых кухня, ванная комната и зона для отдыха.
Максимальная скорость Pagurus равна 28 км в час благодаря двум двигателям с мощностью в 890 лошадиных сил.
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Как сообщал Укринформ, американская компания Triton Submarines разработала персональную субмарину Triton 3300/6.
Фото: Lazzarini Design Studio
По материалам: Укринформ