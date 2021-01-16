Технологии

В Италии показали дизайн суперъяхты-краба на солнечной энергии

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В Италии показали дизайн суперъяхты-краба на солнечной энергии

В Италии показали дизайн суперъяхты-краба на солнечной энергии

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16.01.2021 10:38

Укринформ

Итальянская компания Lazzarini Design Studio показала дизайн люксовой яхты Pagurus.

Как передает Укринформ, об этом сообщает портал New Atlas.

«Мы решили назвать ее Pagurus, что на латыни означает краб», – заявили в компании.

Стоимость одного экземпляра составляет 24 миллиона евро.

В Италии показали дизайн суперъяхты-краба на солнечной энергии

В Италии показали дизайн суперъяхты-краба на солнечной энергии

Отмечается, что 25-метровая яхта передвигается по воде благодаря солнечной энергии, которую абсорбируют солнечные панели, находящиеся на внешней части Pagurus.

В Италии показали дизайн суперъяхты-краба на солнечной энергии

Всего яхта, с весом в 53 тысячи кг, может разместить до 8 гостей и 4 членов экипажа. На ее борту установлены пять комнат, среди которых кухня, ванная комната и зона для отдыха.

В Италии показали дизайн суперъяхты-краба на солнечной энергии

В Италии показали дизайн суперъяхты-краба на солнечной энергии

В Италии показали дизайн суперъяхты-краба на солнечной энергии

Максимальная скорость Pagurus равна 28 км в час благодаря двум двигателям с мощностью в 890 лошадиных сил.

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Как сообщал Укринформ, американская компания Triton Submarines разработала персональную субмарину Triton 3300/6.

Фото: Lazzarini Design Studio

По материалам: Укринформ

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