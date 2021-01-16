Toyota оштрафовали в США на $180 миллионов из-за махинаций с выбросами

Toyota оштрафовали в США на $180 миллионов из-за махинаций с выбросами

16.01.2021 09:57

Укринформ

Министерство юстиции США оштрафовало японского производителя Toyota на рекордные 180 миллионов долларов за несвоевременное представление отчетов относительно выбросов углерода автомобилями.

Как передает Укринформ, об этом сообщает портал Electrek.

По информации американского ведомства, Toyota в период 2005 – 2015 годов не подавала вовремя десятки отчетов в отношении дефектов, возникших из-за выбросов углерода, и не сообщала Агентству по охране окружающей среды США о прогрессе, который компания достигла по отзыву автомобилей из-за проблем с выбросами.

В Минюсте добавили, что такие действия японского автопроизводителя привели к увеличению выбросов углерода автомобилями на территории США и росту расходов для владельцев автомобилей, в то время как сама компания увеличивала свои прибыли в течение этого же времени.

Отмечается, что в 2003 году Toyota уже была оштрафована в США за продажу 2,2 миллиона автомобилей с дефектными диагностическими системами.

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Как сообщал Укринформ, Национальная администрация по безопасности дорожного движения США (NHTSA) требует от компании Tesla отозвать около 158 тысяч электрокаров по причине технического дефекта.

Фото: blog.caranddriver.com

По материалам: Укринформ