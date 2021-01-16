Искажают время и пространство: искусственный интеллект обнаружил 1210 гравитационных линз

Искажают время и пространство: искусственный интеллект обнаружил 1210 гравитационных линз

16.01.2021 19:14

Укринформ

В университете Сан-Франциско провели исследование с использованием алгоритма машинного обучения и успешно обнаружили 1210 новых гравитационных линз – массивных тел (планет, звезд, галактик), искривляющих направление излучения.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на IFL Science.

Издание отмечает, что массивные космические объекты способны искривлять пространство и время и деформировать его до такой степени, что свет отдаленных фоновых галактик превращается в большие увеличенные дуги и кольца.

Обнаружение гравитационных линз – сложный процесс, поэтому исследователи использовали алгоритм машинного обучения, который исследовал карту галактического неба DESI. Количество гравитационных линз, которые обнаружил искусственный интеллект, пополнило перечень открытых ранее (их было 300 объектов) в четыре раза.

Каждая массивная галактика может стать сильной гравитационной линзой. Эти своеобразные объекты дают представление о некоторых самых больших тайнах Вселенной, таких, как темная материя и темная энергия. Удвоение количества исследуемых объектов повышает уровень точности изучения гравитационных линз.

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Это исследование гравитационных линз – одно из первых, опубликованных на основе данных проекта DESI.

Как сообщал Укринформ, Международная исследовательская группа выпустила гигантскую двухмерную карту Вселенной. Как заявила Национальная астрономическая обсерватория Китая, около 200 исследователей из проектов Beijing-Arizona Sky Survey (НAOK) и Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) на протяжении 6 последних лет совместно наблюдали галактики и анализировали полученные данные. Они соединили изображения, за которыми наблюдали, и сформировали гигантскую двухмерную карту Вселенной.

Карта покрывает около половины неба, включает в себя в цифровом виде свыше 10 трлн пикселей и содержит около 2 млрд небесных тел.

Фото: NOIRLab

По материалам: Укринформ