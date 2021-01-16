Apple начал тестировать прототипы гибких дисплеев – СМИ

16.01.2021 16:08

Укринформ

Американская компания Apple начала внутреннее тестирование прототипов гибких дисплеев для iPhone.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Business Insider.

По данным СМИ, речь идет именно о тестировании прототипов гибких дисплеев, а не полноценной модели iPhone.

Как известно, за последние несколько лет Apple уже подала заявки на дизайн гибкого смартфона.

Отмечается, что в настоящее время маловероятно, что Apple в сентябре этого года представит новую серию iPhone с гибкими дисплеями. Ожидается, что компания фокусирует свое внимание на улучшении моделей, которые были выпущены в прошлом году.

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В частности, в этом году iPhone может появиться функция Touch ID (сканирование отпечатков пальцев), которая в недавно выпущенных моделях была заменена технологией по распознаванию лица.

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Как сообщал Укринформ, в ноябре прошлого года в СМИ попала информация, что компания Apple начала тестирование гибких iPhone, которые могут быть представлены уже в 2021 году.

По материалам: Укринформ