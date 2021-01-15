В Корее разработали «умный» ошейник для собак

В Корее разработали «умный» ошейник для собак

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14.01.2021 16:08

Укринформ

Южнокорейский стартап Petpuls Lab разработал ошейник для собак Petpuls, который имеет поддержку искусственного интеллекта.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Reuters.

Всего «умный» ошейник может распознавать пять эмоций собак во время лая благодаря технологии по распознаванию голоса и искусственному интеллекту.

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Ошейник будет передавать на смартфон владельца животного информацию, счастлива ли собака, расслаблена, обеспокоена, злая или расстроенная.

South Korean firm's smart dog collar tells owners what's in a bark https://t.co/hlf28uLrsY pic.twitter.com/tPnBjMF0ax

— Reuters (@Reuters) January 12, 2021

«Это устройство дает собаке голос, который человек мог бы понять», – отметил представитель стартапа Андрю Джил.

Всего компания собрала более 10 тысяч образцов голосов 50-ти пород собак для создания алгоритма по распознаванию эмоции от лая.

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В среднем «умный» ошейник показывает 90% точности в эмоциональном распознавании.

Как сообщал Укринформ, исследователи из NASA представили «марсовых собак-роботов», которые благодаря искусственному интеллекту способны маневрировать в пещерах Красной планеты лучше, чем колесные роверы Spirit (Дух), Opportunity (Возможность), Curiosity (Любопытство) и Perseverance (Настойчивость).

Фото: PETPULS.NET

По материалам: Укринформ