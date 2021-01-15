Компания-конкурент SpaceX осуществила успешный запуск пассажирской ракеты

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14.01.2021 20:36

Укринформ

Американская компания Blue Origin заявила об успешном запуске многоразовой ракеты-носителя New Shepard с пассажирской капсулой.

Как передает Укринформ, трансляция запуска, полета и посадки велась в YouTube.

В конце полета ракета и капсула совершили успешную посадку.

"Поздравляем команду Blue Origin с еще одним успешным запуском. На один шаг ближе", – говорится в посте на странице компании в сети Твиттер.

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Как сообщал Укринформ, 8 декабря 2020 года грузовой космический корабль Cargo Dragon успешно пристыковался к Международной космической станции. Он доставил на станцию ​​продовольствие, оборудование и материалы для проведения различных научных экспериментов и исследований экипажем станции.

Сегодня грузовой космический корабль Cargo Dragon американской компании SpaceX Илона Маска успешно вернулся на Землю и приводнился у берегов штата Флорида.

Фото: BLUE ORIGIN

По материалам: Укринформ