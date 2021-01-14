В Skype произошел глобальный сбой – какие проблемы возникли по миру

В Skype произошел глобальный сбой – какие проблемы возникли по миру

13.01.2021 18:11

Укринформ

В работе Skype произошел глобальный сбой, в результате которого большинство пользователей не могли войти в программу.

Как передает Укринформ, об этом сообщается на портале Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

Отмечается, что 58% пользователей не смогли авторизоваться в программе, у 35% возникли проблемы с получением и отправкой сообщений, а еще 6% пожаловались на невозможность осуществления голосовых вызовов.

Сбой почувствовали, в частности в некоторых городах Украины, Беларуси, России, Греции, Италии, США и других стран.

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Компания в Твиттере подтвердила информацию о сбое и отметила, что ее инженеры работают над устранением проблемы.

Как сообщал Укринформ, 16 декабря 2020 г. в Telegram произошел глобальный сбой, в результате которого большинство пользователей не смогли подключиться к мессенджеру. Сбой произошел, в частности, в Испании, Италии, Беларуси, Германии, Великобритании, России и Украине.

По материалам: Укринформ