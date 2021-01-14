Технологии

В России заблокировали почтовый сервис Dropmail

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В России заблокировали почтовый сервис Dropmail

В России заблокировали почтовый сервис Dropmail

13.01.2021 19:43

Укринформ

Российская Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) по требованию Генпрокуратуры РФ заблокировало сайт сервиса Dropmail, который позволяет создавать временную электронную почту.

Как передает Укринформ, об этом сообщает «Роскомсвобода».

С помощью сервиса Dropmail можно создать временный почтовый аккаунт для анонимной регистрации на разных сайтах.

Как предполагает «Роскомсвобода», блокировка Dropmail «произошла в рамках борьбы с лжеминированиями». Ранее Генпрокуратурой РФ по тому же поводу были заблокированы ProtonMail, Cock.li, Tutanota, CryptoHeaven и SaluSafe, AnomimousSpeech и Vistomail, Tempr.email, а также Telegram-бот Etlgr для работы с электронной почтой.

По словам владельца Dropmail, официальных уведомлений о внесении сервиса в реестр запрещенных сайтов не приходило. При этом он утверждает, что по временным адресам почты письма можно только получать, из-за чего принятое решение выглядит странно. Владелец также сообщил о создании зеркального сайта для русскоязычной версии проекта.

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Волна сообщений о минированиях в России прокатилась в конце ноября 2019 года.

По материалам: Укринформ

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