В Млечном Пути нашли «суперземлю», которой около 10 миллиардов лет

В Млечном Пути нашли «суперземлю», которой около 10 миллиардов лет

13.01.2021 16:59

Укринформ

Астрономы из Калифорнийского университета обнаружили в нашей галактике Млечный Путь планету TOI-561b.

Как передает Укринформ, об этом сообщает портал Space.

Планета на 50% больше и имеет втрое большую массу по сравнению с Землей. Она вращается вокруг своей звезды менее чем за 12 часов за один раз.

Средняя температура на TOI-561b составляет 1726 градусов Цельсия, что в свою очередь делает невозможной какую-либо жизнь на этой планете.

В то же время, астрономы установили, что плотность TOI-561b похожа на плотность Земли.

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По словам исследовательницы Лоурен Вайс, низкая плотность на «суперЗемле» означает, что она содержит мало тяжелых химических элементов, и поэтому является очень старой.

Она также добавила, что вероятно TOI-561b сформировалась около 10 миллиардов лет тому назад.

СверхЗемля или суперЗемля – класс планет, масса которых превышает массу Земли, но значительно меньше массы газовых гигантов.

Как сообщал Укринформ, астрономы из Гавайского университета заявили, что в центре галактики ESO 253-G003 происходят яркие вспышки каждые 114 дней.

По материалам: Укринформ