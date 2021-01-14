В Млечном Пути нашли «суперземлю», которой около 10 миллиардов лет
В Млечном Пути нашли «суперземлю», которой около 10 миллиардов лет
13.01.2021 16:59
Укринформ
Астрономы из Калифорнийского университета обнаружили в нашей галактике Млечный Путь планету TOI-561b.
Как передает Укринформ, об этом сообщает портал Space.
Планета на 50% больше и имеет втрое большую массу по сравнению с Землей. Она вращается вокруг своей звезды менее чем за 12 часов за один раз.
Средняя температура на TOI-561b составляет 1726 градусов Цельсия, что в свою очередь делает невозможной какую-либо жизнь на этой планете.
В то же время, астрономы установили, что плотность TOI-561b похожа на плотность Земли.
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По словам исследовательницы Лоурен Вайс, низкая плотность на «суперЗемле» означает, что она содержит мало тяжелых химических элементов, и поэтому является очень старой.
Она также добавила, что вероятно TOI-561b сформировалась около 10 миллиардов лет тому назад.
СверхЗемля или суперЗемля – класс планет, масса которых превышает массу Земли, но значительно меньше массы газовых гигантов.
Как сообщал Укринформ, астрономы из Гавайского университета заявили, что в центре галактики ESO 253-G003 происходят яркие вспышки каждые 114 дней.
По материалам: Укринформ