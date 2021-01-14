Технологии

В Британии представили концепт «летающего такси»

Photo of Admin Admin Send an email 50 секунд ago
0 0 1 минута чтения

В Британии представили концепт «летающего такси»

В Британии представили концепт «летающего такси»

14.01.2021 12:59

Укринформ

Британская компания Autonomous Flight разработала концепт «летающего автомобиля» с вертикальным взлетом и посадкой, который рассчитан на перевозку шести пассажиров.

Как передает Укринформ, об этом сообщает New Atlas.

Транспортное средство будущего с тремя пропеллерами получило название Y6S Plus. Сам трикоптер может разгоняться до 200 км в час во время полета.

Благодаря литий-ионовым батареям Y6S Plus имеет возможность пролететь до 130 км без подзарядки.

Система вертикального взлета и посадки «летающего такси» позволяет приземляться в большем количестве мест, чем самолеты.

Ранее компания уже представляла похожую модель, но она была рассчитана на перевозку только двух пассажиров.

Читайте также: 620 км/ч: Китай представил прототип поезда на магнитной подушке

Как сообщал Укринформ, компания Sony впервые показала публике свой дрон Airpeak, который использует искусственный интеллект для сохранения устойчивости изображений во время полета.

По материалам: Укринформ

Photo of Admin Admin Send an email 50 секунд ago
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Приметы на Крещение: что нельзя делать 19 января

46 минут ago

В 2020 году количество обнаруженных фишинговых сайтов стало рекордным за 10 лет

1 час ago

В Саудовской Аравии, Йемене и Марокко выпал снег

1 час ago

Пятью матчами стартовал новый сезон НХЛ

2 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button