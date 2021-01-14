В Британии представили концепт «летающего такси»

14.01.2021 12:59

Укринформ

Британская компания Autonomous Flight разработала концепт «летающего автомобиля» с вертикальным взлетом и посадкой, который рассчитан на перевозку шести пассажиров.

Как передает Укринформ, об этом сообщает New Atlas.

Транспортное средство будущего с тремя пропеллерами получило название Y6S Plus. Сам трикоптер может разгоняться до 200 км в час во время полета.

Благодаря литий-ионовым батареям Y6S Plus имеет возможность пролететь до 130 км без подзарядки.

Система вертикального взлета и посадки «летающего такси» позволяет приземляться в большем количестве мест, чем самолеты.

Ранее компания уже представляла похожую модель, но она была рассчитана на перевозку только двух пассажиров.

Читайте также: 620 км/ч: Китай представил прототип поезда на магнитной подушке

Как сообщал Укринформ, компания Sony впервые показала публике свой дрон Airpeak, который использует искусственный интеллект для сохранения устойчивости изображений во время полета.

По материалам: Укринформ