Tesla отзывает в США более 150 тысяч электрокаров

Tesla отзывает в США более 150 тысяч электрокаров

14.01.2021 13:02

Укринформ

Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) требует от компании Tesla отозвать около 158 тысяч электрокаров из-за технического дефекта.

Как передает Укринформ, об этом сообщает The Verge.

По данным американского ведомства, проблемы были обнаружены в работе дисплеев автомобилей Model S и Model X.

Этот технический дефект может привести к потере изображения камеры заднего вида во время передвижения электрического автомобиля задним ходом.

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Речь идет о модели седан 2012-2018 Model S и внедорожниках 2016-2018 Model X.

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Как сообщал Укринформ, компания Tesla Илона Маска отзывает 9 537 электрических автомобилей моделей Model X и Model Y из-за дефектов с подвеской и обшивкой крыши.

По материалам: Укринформ