Sony показала испытания прототипа электрокара с автопилотом

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13.01.2021 18:18

Укринформ

Японская компания-гигант электронной промышленности Sony продемонстрировала впервые проведенные испытания на дорогах общего пользования своего прототипа электромобиля с системой автономного вождения.

Как передает Укринформ, об этом сообщает NHK.

Видеоролик тест-драйва, состоявшегося в Австрии, был показан на выставке потребительской электроники CES 2021 – одном из наиболее влиятельных мероприятий такого рода, которое в настоящее время проходит онлайн.

Автомобиль Vision-S, который пока находится в стадии разработки, оснащен 40 сенсорами. Они обеспечивают операции автономного рулевого управления и торможения, считывая дорожную ситуацию, а также выражения лица водителя.

В будущем компания рассчитывает провести испытания на общественных дорогах в Японии и Соединенных Штатах с целью добиться полностью автономного вождения.

По словам старшего вице-президента Каваниси Идзуми, который отвечает за бизнес Sony в области искусственного интеллекта и робототехники, компания желает сделать все возможное для того, чтобы внести свою лепту в индустрию автомобилестроения, поскольку та проходит период больших перемен.

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Как сообщал Укринформ, компания Sony впервые показала публике свой дрон Airpeak, который использует искусственный интеллект для сохранения стабильности изображений во время полета.

Фото: Richard Lai / Engadget

По материалам: Укринформ