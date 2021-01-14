Sony показала испытания прототипа электрокара с автопилотом
Sony показала испытания прототипа электрокара с автопилотом
Видео
13.01.2021 18:18
Укринформ
Японская компания-гигант электронной промышленности Sony продемонстрировала впервые проведенные испытания на дорогах общего пользования своего прототипа электромобиля с системой автономного вождения.
Как передает Укринформ, об этом сообщает NHK.
Видеоролик тест-драйва, состоявшегося в Австрии, был показан на выставке потребительской электроники CES 2021 – одном из наиболее влиятельных мероприятий такого рода, которое в настоящее время проходит онлайн.
Автомобиль Vision-S, который пока находится в стадии разработки, оснащен 40 сенсорами. Они обеспечивают операции автономного рулевого управления и торможения, считывая дорожную ситуацию, а также выражения лица водителя.
В будущем компания рассчитывает провести испытания на общественных дорогах в Японии и Соединенных Штатах с целью добиться полностью автономного вождения.
По словам старшего вице-президента Каваниси Идзуми, который отвечает за бизнес Sony в области искусственного интеллекта и робототехники, компания желает сделать все возможное для того, чтобы внести свою лепту в индустрию автомобилестроения, поскольку та проходит период больших перемен.
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Как сообщал Укринформ, компания Sony впервые показала публике свой дрон Airpeak, который использует искусственный интеллект для сохранения стабильности изображений во время полета.
Фото: Richard Lai / Engadget
По материалам: Укринформ