Нацсовет призывает отказаться от гаджетов из России

14.01.2021 14:17

Укринформ

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания требует от производителей и поставщиков телеприемников, медиаплееров, смартфонов и других современных устройств как можно быстрее отказаться от поставок этой техники из России.

Это же касается техники, которая производится для реализации и использования на территории РФ. Как передает корреспондент Укринформа, соответствующее заявление обнародовал на заседании первый заместитель председателя Нацсовета Валентин Коваль.

«Как известно, правительство страны-агрессора утвердило 31 декабря 2020 года перечень программ для электронных вычислительных машин, которые должны быть предварительно установлены на отдельные виды технически сложных товаров. Что это значит? На телеприемники с функцией Смарт ТВ или имеющие операционные системы, позволяющие добавлять и использовать приложения, будут установлены приложения для просмотра ряда телеканалов и сервисов, которые запрещены для распространения на территории Украины», – сказал Коваль.

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Он уточнил, что это запрещено в соответствии с указом Президента Украины от 14 мая 2020 года №174/2020 о введении решения СНБО Украины от 14 мая 2020 года относительно применения, отмены и внесения изменений в персональные, специальные, экономические и другие ограничительные меры, санкции.

Как сказал Коваль, Нацсовет обращает внимание, что на смартфоны и другие портативные устройства, произведенные в РФ или произведенные для реализации и использования на территории России, будут установлены приложения от компаний, которые подпадают под санкции на территории Украины в соответствии с указанными выше указом Президента и решением СНБО.

«Мы также обращаемся к сетям розничной торговли и частным предпринимателям с просьбой прекратить практику установки программ, которые позволяют просматривать запрещенные программы и информацию или использовать запрещенные сервисы при продаже электронных устройств конечному потребителю», – сказал первый заместитель председателя Национального совета.

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По словам Коваля, Нацсовет обратился в Кабинет Министров Украины и СНБО с просьбой принять быстрые и эффективные меры, чтобы предотвратить поставки такой техники в Украину, иначе это приведет к созданию дополнительных рисков для общественного спокойствия, усилит информационное влияние государства-агрессора, даст новый толчок к развитию пиратства в Украине.

В то же время он заметил, что Нацсовет готов к конструктивному диалогу с производителями телевизионного оборудования и приложит все усилия для предотвращения негативных последствий решений правительства страны-агрессора.

Коваль подчеркнул, что соответствующие обращения Нацсовет направляет в адрес секретаря СНБО Алексея Данилова и главы Кабинета Министров Дениса Шмыгаля.

По материалам: Укринформ