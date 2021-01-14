Компания Razer показала «умную» маску

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13.01.2021 14:09

Укринформ

Американская компания Razer по разработке игрового оборудования представила многоразовый респиратор N95 под названием Project Hazel из водонепроницаемого и устойчивого к царапинам переработанного пластика с эффектом подсветки.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на The Verge.

Съемные вентиляторы маски дискового типа расположены в двух круговых зонах вокруг рта и фильтруют вдыхаемый воздух, а также выдыхаемый CO2. Они оснащены аккумуляторами. Разработчики предполагают, что пользователи будут получать сообщение о необходимости изменения фильтра через мобильное приложение.

Компания добавила, что маску сертифицируют для фильтрации 95% воздушных частиц, включительно с вирусом COVID-19 и другими распространенными патогенами.

Микрофоны и усилители, встроенные в вентиляторы, передают голос пользователя через маску без приглушения звука. Project Hazel поддерживает светодиоды Chroma RGB. Каждое кольцо усилителя респиратора может светиться в выбранном цвете. В темноте набор светодиодов активируется автоматически, чтобы другие могли видеть, как говорит владелец маски.

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Razer также разрабатывает футляр, который будет стерилизовать маску ультрафиолетовым светом, когда она не используется.

Компания не указала даты выпуска и цены маски. Razer называет Project Hazel хирургическим N95, но он еще не получил ни одного из необходимых разрешений и сертификацию от Управления по контролю за продуктами и лекарствами, Центров контроля и профилактики заболеваний или Администрации охраны труда. В комментарии The Verge представители компании заявили, что Razer сотрудничает с группой медицинских экспертов и ученых, которые помогают разработать маску.

По материалам: Укринформ