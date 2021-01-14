Google на неделю отказывается от политической рекламы

Google на неделю отказывается от политической рекламы

14.01.2021 01:03

Укринформ

Компания Google решила прекратить размещение политической рекламы на своих платформах по крайней мере до 21 января.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Reuters.

В Google заявили, что такие меры приняты "после беспрецедентных событий на прошлой неделе и в преддверии предстоящей инаугурации президента".

Сообщается, что это решение останется в силе как минимум до 21 января, следующего дня после инаугурации Байдена.

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Также будет продлен запрет на рекламу, связанную со штурмом Капитолия, который произошел 6 января, инаугурацией президента и импичментом Трампа.

Как сообщал Укринформ, корпорация Google заявила, что удаляет приложение социальной сети Parler из Google Play. Такое решение было принято на фоне беспорядков в Вашингтоне, которые привели к гибели нескольких человек.

По материалам: Укринформ