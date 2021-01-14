Технологии

Cargo Dragon вернулся на Землю

Photo of Admin Admin Send an email 35 секунд ago
0 0 1 минута чтения

Cargo Dragon вернулся на Землю

Cargo Dragon вернулся на Землю

14.01.2021 08:18

Укринформ

Грузовой космический корабль Cargo Dragon американской компании SpaceX Илона Маска успешно вернулся на Землю и приводнился у берегов Флориды.

Об этом сообщается на странице SpaceX в Твиттере.

«Приводнение Dragon подтверждено, на этом 21-я миссия по восстановлению запасов и первого возвращения космического корабля на побережье Флориды завершена», – говорится в сообщении компании.

Приводнение капсулы с помощью парашютной системы было осуществлено в 3:27 (по киевскому времени) в Мексиканском заливе на запад от Флориды.

Читайте также: SpaceX вывела на орбиту турецкий спутник

Как сообщал Укринформ, накануне Cargo Dragon впервые автономно отстыковался от Международной космической станции (МКС).

Всего Cargo Dragon понадобится 36 часов для приземления.

На борту космического корабля – 2500 кг груза.

Читайте также: «Поймать» в воздухе: SpaceX тестирует новый способ приземления ракет

8 декабря 2020 года грузовой космический корабль Cargo Dragon успешно пристыковался к МКС. Он доставил на станцию ​​продовольствие, оборудование и материалы для проведения разных научных экспериментов и исследований экипажем станции.

По материалам: Укринформ

Photo of Admin Admin Send an email 35 секунд ago
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

В Украине стремительно растет число зараженных COVID

46 минут ago

Прогноз курса на январь 2021: Ждать ли удешевления валюты (видео)

1 час ago

Несмотря на прогнозы врачей: теннисистка без пяти пальцев вышла в основную сетку “AUS Open”

2 часа ago

Разумков созывает «тарифное» совещание со Шмыгалем и Витренко – депутат

2 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button