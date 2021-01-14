Cargo Dragon вернулся на Землю

14.01.2021 08:18

Укринформ

Грузовой космический корабль Cargo Dragon американской компании SpaceX Илона Маска успешно вернулся на Землю и приводнился у берегов Флориды.

Об этом сообщается на странице SpaceX в Твиттере.

«Приводнение Dragon подтверждено, на этом 21-я миссия по восстановлению запасов и первого возвращения космического корабля на побережье Флориды завершена», – говорится в сообщении компании.

Приводнение капсулы с помощью парашютной системы было осуществлено в 3:27 (по киевскому времени) в Мексиканском заливе на запад от Флориды.

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Как сообщал Укринформ, накануне Cargo Dragon впервые автономно отстыковался от Международной космической станции (МКС).

Всего Cargo Dragon понадобится 36 часов для приземления.

На борту космического корабля – 2500 кг груза.

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8 декабря 2020 года грузовой космический корабль Cargo Dragon успешно пристыковался к МКС. Он доставил на станцию ​​продовольствие, оборудование и материалы для проведения разных научных экспериментов и исследований экипажем станции.

По материалам: Укринформ