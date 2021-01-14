Британия дала разрешение на спутниковый интернет от Маска

Британия дала разрешение на спутниковый интернет от Маска

14.01.2021 16:38

Укринформ

Регуляторный орган в сфере медиа Великобритании (Ofcom) разрешил компании SpaceX Илона Маска предоставлять в стране услуги бета-версии интернета Starlink.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Business Insider.

За один роутер и терминал, подключенный к спутникам Starlink, необходимо заплатить около 600 долларов США.

Также компания Маска требует ежемесячную подписку в размере около 120 долларов США.

По словам одного из пользователей, который уже испытывал бета-версию Интернета Starlink, его скорость на католическое Рождество достигала 85 мегабит в секунду.

Отмечается, что бета версия интернет Starlink уже стала доступной в некоторых регионах США в конце прошлого года. Тогда пользователи заявляли о скорости интернета в более 210 мегабит в секунду.

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Как сообщалось, Starlink – проект компании SpaceX Илона Маска по созданию системы околоземных спутников для обеспечения жителей Земли высокоскоростным интернетом.

По материалам: Укринформ