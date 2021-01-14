Технологии

Британия дала разрешение на спутниковый интернет от Маска

Photo of Admin Admin Send an email 33 секунды ago
0 0 1 минута чтения

Британия дала разрешение на спутниковый интернет от Маска

Британия дала разрешение на спутниковый интернет от Маска

14.01.2021 16:38

Укринформ

Регуляторный орган в сфере медиа Великобритании (Ofcom) разрешил компании SpaceX Илона Маска предоставлять в стране услуги бета-версии интернета Starlink.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Business Insider.

За один роутер и терминал, подключенный к спутникам Starlink, необходимо заплатить около 600 долларов США.

Также компания Маска требует ежемесячную подписку в размере около 120 долларов США.

По словам одного из пользователей, который уже испытывал бета-версию Интернета Starlink, его скорость на католическое Рождество достигала 85 мегабит в секунду.

Отмечается, что бета версия интернет Starlink уже стала доступной в некоторых регионах США в конце прошлого года. Тогда пользователи заявляли о скорости интернета в более 210 мегабит в секунду.

Читайте также: Cargo Dragon вернулся на Землю

Как сообщалось, Starlink – проект компании SpaceX Илона Маска по созданию системы околоземных спутников для обеспечения жителей Земли высокоскоростным интернетом.

По материалам: Укринформ

Photo of Admin Admin Send an email 33 секунды ago
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Снегопад в Киеве: столицу сковали пробки (карта)

46 минут ago

Вкладчики банков-банкротов в 2020 году получили более 390 миллионов

1 час ago

Погода в Киеве 15 января: температура ночью упадет до −13 °С

1 час ago

Допинг в России: WADA выразило сожаление из-за решения CAS не вводить более строгие санкции

2 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button