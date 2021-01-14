Астрономы создали гигантскую двухмерную карту Вселенной

14.01.2021 19:32

Укринформ

Международная исследовательская группа выпустила гигантскую двухмерную карту Вселенной.

Об этом заявила Национальная астрономическая обсерватория Китая, передает Укринформ со ссылкой на Синьхуа.

Около 200 исследователей из проектов Beijing-Arizona Sky Survey (НАОК) и Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) в течение 6 последних лет совместно наблюдали галактики и анализировали полученные данные. Они соединили наблюдаемые изображения и сформировали гигантскую двухмерную карту Вселенной.

По словам Цзоу Ху из НАОК, карта покрывает около половины неба, включает в себя в цифровом виде более 10 трлн пикселей и содержит около 2 млрд небесных тел.

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Астрономические наблюдения показывают, что Вселенная расширяется, и это расширение ускоряется. Как объяснил замдиректора НАОК Чжао Гунбо, который также участвует в проекте DESI, астрономы называют мощность, приводящую к расширению Вселенной, темной энергией.

По его словам, темная энергия, которая в настоящее время остается загадкой, составляет около 68% Вселенной.

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Измеряя крупномасштабные красные смещения галактик, которые обычно считаются доказательством расширения космоса, астрономы могут описать трехмерное размещение космических материалов и показать, как темная энергия влияет на расширение Вселенной.

Как сообщал Укринформ, астрономы из Калифорнийского университета обнаружили в нашей галактике Млечный Путь планету TOI-561b.

По материалам: Укринформ