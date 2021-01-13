Всего 100 экземпляров: Lexus представил люксовый спорткар

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13.01.2021 16:16

Укринформ

Марка автомобилей Lexus, которая принадлежит японской компании Toyota, представила новый автомобиль 2021 LC 500 Inspiration Series.

Как передает Укринформ, об этом сообщает портал CarBuzz.

Всего в мире будет изготовлено 100 экземпляров спорткара.

Отмечается, что в машине установлен 5-литровый двигатель V8 с мощностью в 471 лошадиная сила и крутящим моментом в 398 Нм.

Автомобиль имеет 10-ступенчатую автоматическую коробку переключения передач.

2021 LC 500 Inspiration Series разгоняется до 96 км/час за 4,4 секунды.

Спорткар также поддерживает технологию SmartAccess Card Key для открытия транспортного средства.

Пока стоимость этой модели неизвестна, однако прошлогодняя модель стоила около 105 тыс. долл.

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Как сообщал Укринформ, китайский автопроизводитель Nio представил новый электрический автомобиль 2022 Nio ET7.

Фото: carbuzz.com

По материалам: Укринформ