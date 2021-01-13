Всего 100 экземпляров: Lexus представил люксовый спорткар
Всего 100 экземпляров: Lexus представил люксовый спорткар
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13.01.2021 16:16
Укринформ
Марка автомобилей Lexus, которая принадлежит японской компании Toyota, представила новый автомобиль 2021 LC 500 Inspiration Series.
Как передает Укринформ, об этом сообщает портал CarBuzz.
Всего в мире будет изготовлено 100 экземпляров спорткара.
Отмечается, что в машине установлен 5-литровый двигатель V8 с мощностью в 471 лошадиная сила и крутящим моментом в 398 Нм.
Автомобиль имеет 10-ступенчатую автоматическую коробку переключения передач.
2021 LC 500 Inspiration Series разгоняется до 96 км/час за 4,4 секунды.
Спорткар также поддерживает технологию SmartAccess Card Key для открытия транспортного средства.
Пока стоимость этой модели неизвестна, однако прошлогодняя модель стоила около 105 тыс. долл.
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Как сообщал Укринформ, китайский автопроизводитель Nio представил новый электрический автомобиль 2022 Nio ET7.
Фото: carbuzz.com
По материалам: Укринформ