В Китае представили электрокар, который может проехать 999 километров без подзарядки
В Китае представили электрокар, который может проехать 999 километров без подзарядки
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11.01.2021 20:32
Укринформ
Китайский автопроизводитель Nio представил новый электрический автомобиль 2022 Nio ET7.
Как передает Укринформ, об этом сообщает портал CarBuzz.
Седан станет конкурентом для автомобилей Tesla Model S, Porsche Taycan, и будущего Audi e-tron GT. В компании утверждают, что электрокар может проехать на одной зарядке 999 километров.
Отмечается, что владельцы автомобиля могут выбрать мощность аккумулятора между 70кВт и 100кВт. Также в седане будет установлен сенсорный дисплей.
Стоимость одного экземпляра 2022 Nio ET7 без батарей 58 378 долл. США, а с батареями он будет стоить 69200 долл.
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Как сообщал Укринформ, владелец автомобиля Tesla Model 3 провел интересный эксперимент – проехал маршрут из Сан-Франциско в Лос-Анджелес и обратно на автопилоте.
Фото: carbuzz.com
По материалам: Укринформ