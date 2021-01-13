Технологии

В Китае представили электрокар, который может проехать 999 километров без подзарядки

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В Китае представили электрокар, который может проехать 999 километров без подзарядки

В Китае представили электрокар, который может проехать 999 километров без подзарядки

Фото, видео

11.01.2021 20:32

Укринформ

Китайский автопроизводитель Nio представил новый электрический автомобиль 2022 Nio ET7.

Как передает Укринформ, об этом сообщает портал CarBuzz.

Седан станет конкурентом для автомобилей Tesla Model S, Porsche Taycan, и будущего Audi e-tron GT. В компании утверждают, что электрокар может проехать на одной зарядке 999 километров.

Отмечается, что владельцы автомобиля могут выбрать мощность аккумулятора между 70кВт и 100кВт. Также в седане будет установлен сенсорный дисплей.

В Китае представили электрокар, который может проехать 999 километров без подзарядки

Стоимость одного экземпляра 2022 Nio ET7 без батарей 58 378 долл. США, а с батареями он будет стоить 69200 долл.

В Китае представили электрокар, который может проехать 999 километров без подзарядки

В Китае представили электрокар, который может проехать 999 километров без подзарядки

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Как сообщал Укринформ, владелец автомобиля Tesla Model 3 провел интересный эксперимент – проехал маршрут из Сан-Франциско в Лос-Анджелес и обратно на автопилоте.

Фото: carbuzz.com

По материалам: Укринформ

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