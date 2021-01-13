В Британии разрабатывают приложение для подтверждения вакцинации
В Британии разрабатывают приложение для подтверждения вакцинации
13.01.2021 21:46
Укринформ
В Великобритании планируют вводить "COVID-паспорта" для вакцинированных граждан, в то же время разрабатывают мобильное приложение для подтверждения вакцинации.
Об этом заявил министр по вопросам распространения вакцин от COVID-19 Надхим Захави, передает Укринформ со ссылкой на The Independent.
Приложение разрабатывают компания по биометрии лица iProov и компания по кибербезопасности Mvine. Они получили финансирование от государства.
Отмечается, что уже в январе в двух регионах страны должно начаться тестирование бесплатного приложения, с помощью которого британцам легко доказать, что они получили прививки от коронавируса.
Как сообщалось, в Великобритании на протяжении последних суток зарегистрировали 1564 летальных случая вследствие COVID-19, что стало новым антирекордом.
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Всего с начала пандемии в Британии коронавирус подтвердился у 3211576 человек, из них умерли 84767 человек.
По данным Worldometer, в мире зарегистрированы 92354256 случаев коронавируса, в частности, 1978441 летальный, выздоровели 66037215 человек.
По материалам: Укринформ