В Британии разрабатывают приложение для подтверждения вакцинации

В Британии разрабатывают приложение для подтверждения вакцинации

13.01.2021 21:46

Укринформ

В Великобритании планируют вводить "COVID-паспорта" для вакцинированных граждан, в то же время разрабатывают мобильное приложение для подтверждения вакцинации.

Об этом заявил министр по вопросам распространения вакцин от COVID-19 Надхим Захави, передает Укринформ со ссылкой на The Independent.

Приложение разрабатывают компания по биометрии лица iProov и компания по кибербезопасности Mvine. Они получили финансирование от государства.

Отмечается, что уже в январе в двух регионах страны должно начаться тестирование бесплатного приложения, с помощью которого британцам легко доказать, что они получили прививки от коронавируса.

Как сообщалось, в Великобритании на протяжении последних суток зарегистрировали 1564 летальных случая вследствие COVID-19, что стало новым антирекордом.

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Всего с начала пандемии в Британии коронавирус подтвердился у 3211576 человек, из них умерли 84767 человек.

По данным Worldometer, в мире зарегистрированы 92354256 случаев коронавируса, в частности, 1978441 летальный, выздоровели 66037215 человек.

По материалам: Укринформ