TikTok сделал частными аккаунты подростков

13.01.2021 18:21

Укринформ

Видеосервис TikTok сделал аккаунты подростков от 13 до 15 лет частными.

Об этом сообщает пресс-служба компании, передает Укринформ.

«Сегодня мы анонсируем изменения для пользователей в возрасте до 18 лет, направленные на повышение высших стандартов конфиденциальности и безопасности пользователей … С сегодняшнего дня мы обновляем настройки конфиденциальности для всех зарегистрированных учетных записей пользователей в возрасте от 13 до 15 лет: их аккаунты автоматически станут частными» , – говорится в заявлении.

В компании отметили, что хотят, чтобы молодые пользователи могли взвешенно выбирать, чем и с кем они решили поделиться, в частности, хотят ли они открыть свой аккаунт для всеобщего просмотра.

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Отныне видео, размещенные в частных аккаунтах, могут смотреть только рекомендованные пользователем подписчики.

Среди других автоматических настроек конфиденциальности для молодых пользователей теперь будут и ограничения комментирования роликов, созданных лицами моложе 16 лет. Таким образом они смогут самостоятельно определить, кто может комментировать их видео, в том числе вообще ограничить такую ​​возможность для всех.

Также изменения коснулись и дуэтов. Отныне создать дуэт можно только с видеороликами пользователей старше 16 лет. А для аккаунтов пользователей в возрасте от 16 до 17 лет по умолчанию устанавливается возможность делать дуэты только с друзьями.

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Кроме этого, пользователи смогут загружать на мобильные устройства только видеоролики авторов 16+ лет. Для пользователей в возрасте 16-17 лет эта функция будет автоматически отключена, но ее можно включить в настройках.

По материалам: Укринформ