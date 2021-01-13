Samsung представил «умный» пылесос

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12.01.2021 12:07

Укринформ

Южнокорейская компания Samsung представила на технологической конференции «умный» пылесос JetBot 90 AI+.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Yonhap.

В компании утверждают, что устройство, работающее на основе искусственного интеллекта, может обходить препятствия и расчищать труднодоступные места благодаря 3D-сенсорам и технологии Лидар.

Samsung планирует в первой половине этого года официально представить «умные» пылесосы в Южной Корее и США.

Среди прочего, компания заявила, что сейчас разрабатывает и робота Samsung Bot Handy, который может поднимать объекты, анализировать их размер, форму и вес благодаря искусственному интеллекту. Такой робот будет полезным во время уборки.

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Также Samsung продемонстрировала сервис SmartThings Cooking, который помогает людям планировать меню на следующую неделю, самостоятельно создает список для покупок и пересылает рецепты на другие устройства Samsung по приготовлению пищи.

Как сообщал Укринформ, компания Samsung представила телевизор MicroLED с фиксированными размерами 110, 99 и 88 дюймов, оснащенный функцией Multiview с возможностью подключать к экрану четыре устройства одновременно.

Фото: Yonhap

По материалам: Укринформ