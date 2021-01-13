Петли на 360 градусов: Apple планирует запатентовать новую «фишку»
Петли на 360 градусов: Apple планирует запатентовать новую «фишку»
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13.01.2021 08:31
Укринформ
Компания Apple планирует установить 360-градусные петли в своих первых гибких iPhone.
Как передает Укринформ, об этом сообщает Apple Insider.
Такие петли помогут сворачивать гибкий iPhone как во внутреннюю, так и во внешнюю сторону устройства.
Ключевой проблемой этой заявки на патент является обеспечение максимально видимого дисплея. При этом нельзя жертвовать портативностью самого iPhone.
"Если не заботиться об экране, он может и не показывать достаточную площадь дисплея для отображения информации, которой интересуется пользователь", – говорится в патенте.
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В самом патенте указано, что петли предназначены для iPhone, однако компания может решить использовать их для собственных ноутбуков.
Как сообщал Укринформ, в ноябре 2020 года стало известно, что компания Apple начала тестирование гибких iPhone.
Фото: appleinsider.com
По материалам: Укринформ