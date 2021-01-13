Facebook удалил более 100 украинских профилей из-за «обманчивого поведения»

13.01.2021 12:37

Укринформ

Социальная сеть Фейсбук удалила в Украине больше сотни аккаунтов и страниц из-за «скоординированного неаутентичного поведения» на платформе.

Как передает Укринформ, об этом говорится в отчете компании за декабрь 2020 года.

В частности, соцсеть удалила 13 аккаунтов, 31 страницу и 6 групп в Фейсбуке и 3 аккаунта в Инстаграме, связанных с общественной организацией «Антикоррупционный блокпост».

Также соцсеть удалила 27 аккаунтов, 37 страниц и 21 группу в Фейсбуке и 13 аккаунтов в Инстаграме, связанных с партией «Европейская солидарность» пятого Президента Украины Петра Порошенко и общественной организацией «Дело громад». Упомянутые профили были удалены из-за "скоординированного неаутентичного поведения", ведь имели целью манипулировать публичными дебатами для достижения собственной стратегической цели.

Отмечается, что кроме Украины Фейсбук также удалил аккаунты в Кыргызстане, Казахстане, Бразилии, Аргентине, Пакистане, Индонезии, Марокко и России.

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Всего в декабре из-за «скоординированного неаутентичного поведения» было удалено 1957 аккаунтов, 156 страниц и 727 групп в Фейсбуке, 707 – в Инстаграме.

Как сообщал Укринформ, в ноябре социальная сеть Фейсбук удалила в Украине 94 аккаунта и страницы из-за «неаутентичного поведения» на платформе. Они были связаны с украинской PR-фирмой MAS и лицами, связанными с кампанией Юлии Тимошенко и политической партией в Украине «Батькивщина».

По материалам: Укринформ