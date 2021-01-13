Cargo Dragon впервые автономно отстыковался от МКС

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13.01.2021 10:05

Укринформ

Грузовой космический корабль Cargo Dragon американской компании SpaceX Илона Маска впервые автономно отстыковался от Международной космической станции (МКС).

Как передает Укринформ, об этом сообщает портал Space.

Отстыковки произошло во вторник после обеда по киевскому времени.

Всего Cargo Dragon понадобится 36 часов для приземления на Землю. Ожидается, что это произойдет у побережья американского штата Флорида в четверг в 4 часа по Киеву.

Отмечается, что всего на борту космического корабля будет 2500 кг груза.

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Ранее стало известно, что отстыковки грузового космического корабля Cargo Dragon американской компании SpaceX от Международной космической станции (МКС) пришлось отменить из-за непогоды на Земле.

Как сообщал Укринформ, 8 декабря 2020 грузовой космический корабль Cargo Dragon успешно пристыковался к Международной космической станции. Он доставил на станцию продовольствие, оборудование и материалы для проведения различных научных экспериментов и исследований экипажем станции.

По материалам: Укринформ