Астрономы зафиксировали регулярные вспышки в отдаленной галактике

13.01.2021 11:42

Укринформ

Астрономы из Гавайского университета заявили, что в центре галактики ESO 253-G003 происходят яркие вспышки каждые 114 дней.

Как передает Укринформ, об этом сообщает ScienceAlert.

Сама галактика находится за около 570 млн лет от Земли.

По словам астрономов, в центре ESO 253-G003 расположена гигантская черная дыра, вокруг которой вращается большая звезда.

«Мы считаем, что сверхмассивная черная дыра в центре галактики создает яркие всплески, поскольку она частично поглощает гигантскую звезду, которая вращается вокруг нее», – заявила астроном Анна Пэйн.

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Такие всплески, под названием ASASSN-14ko, были впервые зафиксированы еще в 2014 году. Однако только сейчас астрономы смогли установить, что они повторяются каждые 114 дней.

В прошлом году вспышки были обнаружены 17 мая, 7 сентября и 26 декабря, именно как это прогнозировали исследователи.

Как сообщал Укринформ, Земля стала вращаться необычно быстро, а в прошлом году наблюдался самый короткий день с момента, когда человек начал учет времени вращения планеты.

Фото: NASA

По материалам: Укринформ