Sony показала беспилотник с искусственным интеллектом

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12.01.2021 18:53

Укринформ

Компания Sony впервые показала публике свой дрон Airpeak, который использует искусственный интеллект для сохранения стабильности изображений во время полета.

Как передает Укринформ, об этом сообщает портал Engadget.

Официально дрон будет представлен весной этого года.

В аппарате установлены четыре пропеллеры и две опорные стойки, которые сворачиваются при взлете.

Также дрон использует беззеркальные камеры серии Alpha от Sony.

По словам президента компании Кеничиро Йошиды, дизайн Airpeak создан для «авантюрных создателей».

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Дрон разработан для съемок фильмов.

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Как сообщал Укринформ, в Турции разрешили использовать беспилотные летательные аппараты в сельском хозяйстве, в частности для опрыскивания сельхозугодий.

По материалам: Укринформ