Саудовская Аравия построит «город будущего» без машин и дорог

12.01.2021 17:33

Укринформ

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман, который также является главой совета директоров проекта Neom, анонсировал план строительства первого «города будущего» под названием The Line, в котором не будет автомобилей и выброса парниковых газов.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-релиз проекта.

«С давних времен города строились для защиты своих граждан. После промышленной революции города отдавали предпочтение машинам, автомобилям и заводам, а не людям. В городах, которые считаются наиболее развитыми в мире, люди проводят годы своей жизни в дороге. К 2050 году продолжительность поездок увеличится в два раза. К 2050 году миллиарду людей придется переехать из-за увеличения выбросов СО2 и уровня моря. 90% людей дышат загрязненным воздухом … Поэтому нам нужно превратить концепцию обычного города в концепцию футуристического», – сказал наследный принц.

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Отмечается, что The Line, длиной 170 км, должен стать доступным для пешеходов «поясом гиперсвязанных будущих сообществ без машин и дорог, построенным среди природы» и с пятиминутной пешей доступностью всей повседневной инфраструктуры. «Хребтом» системы станет подземный сверхскоростной транспорт, который должен обеспечить перевозку пассажиров из одного конца города в другой за 20 минут. Также в городе будут школы, оздоровительные центры и зеленые насаждения.

Строительство города начнется в I квартале этого года. Ожидается, что город добавит $48 млрд долларов в валовой внутренний продукт королевства и создаст 380 тыс. рабочих мест. Всего планируется, что к 2030 году в поселении будет 1 миллион жителей.

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Neom – проект создания инновационного транснационального города возле Красного моря площадью 26 500 кв. км. Проект локализован в Табук, Саудовская Аравия возле пограничного региона Саудовская Аравия и Египта.

Стоимость проекта оценивается в 500 млрд долл. США.

Фото: dailymail.co.uk

По материалам: Укринформ