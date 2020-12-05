В Китае заявили о создании самого быстрого в мире квантового компьютера

В Китае заявили о создании самого быстрого в мире квантового компьютера

04.12.2020 21:56

Укринформ

Китайские ученые создали прототип квантового компьютера «Цзючжан», который справился со стандартным проверочным алгоритмом в 10 млрд раз быстрее, чем Sycamore – прототип квантового компьютера от компании Google.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Xinhua.

Вычислительные возможности вычислителя, который назвали «Цзючжан», ученые проверили с помощью специального алгоритма GBS. «Цзючжан» справился с ним в 10 млрд раз быстрее самого мощного из суперкомпьютеров. Кроме того, разработчики заявили, что вычислительные возможности их аппарата в 10 млрд раз превосходят Sycamore.

Ученые-физики подтвердили, что это устройство может решать задачи, недоступные классическим компьютерам, то есть достигло «квантового преимущества».

Квантовыми компьютерами называют вычислительные устройства, которые в своей работе используют принципы квантовой механики. В отличие от обычных компьютеров, состоящих из битов – единиц информации, которые содержат или 1, или 0, квантовые компьютеры состоят из кубитов – ячеек памяти и примитивных вычислительных модулей, которые могут хранить в себе одновременно и ноль, и единицу.

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Пока полноценных квантовых компьютеров ученые не создали, существуют только их прототипы. Например, в 2017 году физик из Гарвардского университета Михаил Лукин рассказал о создании 51-кубитного прототипа, а компания Google в 2019 году – о 53-кубитном прототипе под названием Sycamore.

По материалам: Укринформ