Как минимизировать финансовые риски при игре в Pari Match?

В уже далеком 2010 году букмекерская контора Pari Match перенесла свои букмекерские таблоиды в виртуальное пространство, добавив к ним игровой зал казино.

С тех пор у букмекера не было никаких репутационных потерь, что только подтверждает его надежность. Но даже этот старожил игровой индустрии вынужден привлекать игроков приветственными бонусами и программой лояльности, чтобы выдержать конкуренцию с более молодыми игровыми клубами.

А использование этих бонусов как раз и позволит минимизировать финансовые риски при игре в Пари Матч. Причем для получения бонуса еще до внесения depozit de parimatch необходимо выполнить ряд действий.

Бонус за регистрацию

Регистрация в букмекере достаточно простая. Для регистрации необходимо указать, а затем подтвердить:

номер телефона;

электронную почту.

Кроме того, необходимо будет выбрать валюту аккаунта. Букмекер действует во многих странах. Поэтому использует целый ряд национальных валют. Учтите, что сменить валюту в дальнейшем невозможно.

Но обратить внимание нужно не только на это, а еще и на предложение участвовать в акциях. Если вы не поставите галочку в этой графе то не получите бонус за регистрацию в эквиваленте 25 USD.

Бонус на депозит

Но на бонусе за регистрацию бонусная программа букмекера не заканчивается. Для игроков из разных стран бонусная программа за внесение первого депозита немного отличается. Например, для игроков из Узбекистана действует следующая бонусная программа на первые 5 депозитов:

20 фриспинов за Ⅰ депозит;

45-процентный бонус за ⅠⅠ депозит;

70-процентный бонус и 55 фриспинов за ⅠⅠⅠ депозит;

70-процентный бонус за ⅠⅤ депозит;

150-процентный бонус и 100 фриспинов за Ⅴ депозит.

Для получения бонусов необходимо каждый раз вносить определенные суммы, которые указаны в правилах получения бонусов БК ПМ.

Условия отыгрыша бонусов

Ни одна букмекерская контора не будет давать приветственный бонус, который сразу можно будет вывести на свою карту. В противном случае БК ждет финансовый крах. Поэтому и существуют условия отыгрыша приветственных бонусов.

Если будете отыгрывать бонус в ставках на спортивные события, то вейджер отыгрыша составляет к10. Причем делать ставки необходимо на события с коэффициентом не ниже 1,7. Если отыгрывать планируете в казино, то здесь вейджер отыгрыша составляет к45. Еще можно добавить, что букмекер дает 7 дней на отыгрыш бонуса.

Как видите, хоть условия отыгрыша и достаточно жесткие, но нереальными их назвать нельзя. А использование этих бонусов в игре как раз и поможет вам получить дозу адреналина при минимальных финансовых рисках.