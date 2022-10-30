Спорт

Полтавская «Ворскла» победила футбольный клуб «Минай»

Photo of Admin Admin Send an email 30 минут agoОбновлено: 30 октября, 2022
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Полтавская "Ворскла" победила футбольный клуб "Минай"
Источник: ФК «Ворскла»

Полтавская “Ворскла” победила закарпатский ФБ “Минай” со счетом 2:0. Об этом стало известно из прямой трансляции, передает

Игра состоялась вчера на стадионе «Минай — Арена». Футболисты полтавской команды забили мяч в ворота соперников в первом тайме — это сделал Таулянт Сулейманов. Второй гол на 64-той минуте — Марлисон Консейсау Оливейра.

После этой игры полтавская команда занимает восьмую строчку турнирной таблицы. Следующий матч футболисты «Ворсклы» сыграют 4 ноября. Их соперник – львовский футбольный клуб «Львов».

«Днепр-1» минимально одолел «Аполлон» 1:0 в 5-м туре группового этапа Лиги конференций. В составе днепрян отличился Пихаленок на 39-й минуте.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 30 минут agoОбновлено: 30 октября, 2022
0 0 Менее минуты назад
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