Полтавская «Ворскла» победила футбольный клуб «Минай»



Источник: ФК «Ворскла»

Полтавская “Ворскла” победила закарпатский ФБ “Минай” со счетом 2:0. Об этом стало известно из прямой трансляции, передает

Игра состоялась вчера на стадионе «Минай — Арена». Футболисты полтавской команды забили мяч в ворота соперников в первом тайме — это сделал Таулянт Сулейманов. Второй гол на 64-той минуте — Марлисон Консейсау Оливейра.

После этой игры полтавская команда занимает восьмую строчку турнирной таблицы. Следующий матч футболисты «Ворсклы» сыграют 4 ноября. Их соперник – львовский футбольный клуб «Львов».

«Днепр-1» минимально одолел «Аполлон» 1:0 в 5-м туре группового этапа Лиги конференций. В составе днепрян отличился Пихаленок на 39-й минуте.

По материалам: УНН