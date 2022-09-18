Спорт

Украинские спортсмены получили 3 медали в последний день ЧЕ по дзюдо среди юниоров

Photo of Admin Admin Send an email 3 дня agoОбновлено: 18 сентября, 2022
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Украинские спортсмены получили 3 медали в последний день ЧЕ по дзюдо среди юниоров

В заключительный соревновательный день чемпионата Европы по дзюдо среди юниоров украинцы получили 3 награды. Об этом пишет пресс-служба Федерации дзюдо Украины, передает

Золотую медаль в весовой категории до 78 кг завоевала 18-летняя днепрянка Елизавета Литвиненко. «Бронзу» — Юлия Курченко. Они встретились между собой в полуфинале.

Литвиненко в финале противостояла серебряному призеру прошлогоднего чемпионата мира среди юниоров нидерландке Яэль Ван Хемст.

Серебряную награду завоевал Иван Кутенков (до 90 кг).

В финале 18-летний украинец победил представителя Азербайджана Вугара Талибова.

Украинский спортсмен Василий Михайлов завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по вольной борьбе.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 3 дня agoОбновлено: 18 сентября, 2022
0 0 Менее минуты назад
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