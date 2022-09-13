Джошуа принял условия боя с Фьюри – команда менеджеров

Энтони Джошуа принял условия предложенного боя за титул чемпиона мира в сверхтяжелом весе с Тайсоном Фьюри, сообщила во вторник его команда менеджеров, передает

Фьюри, чемпион WBC, сделал предложение британскому сопернику на прошлой неделе, заявив, что готов предложить Джошуа 40 процентов гонорара.

Команда менеджеров Джошуа заявила во вторник, что они приняли предложение Фьюри от имени Джошуа и его промоутера Matchroom и ждут ответа чемпиона.

Фьюри сделал предложение провести бой с Джошуа после того, как стало известно, что чемпион-соперник Александр Усик исключил повторное сражение до начала следующего года.

32-летний Джошуа потерпел второе поражение подряд от украинца в Саудовской Аравии в прошлом месяце. Джошуа проиграл со счетом 24-3. Усик сохранил свои пояса WBO, IBF и WBA.

По материалам: УНН