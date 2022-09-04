Форвард Михеев будет играть за эстонский баскетбольный клуб «Кейла»

Украинский форвард Иван Михеев продолжит карьеру в эстонском клубе «Кейла». Прошлый сезон он провел в БК «Запорожье», набирая в среднем в украинской Суперлиге 5,4 очка за игру, передает

«Верю, что опыт игры в чемпионате Украины поможет Ивану справиться в эстонско-латвийской лиге. Несколько недель, проведенных в Кейле, показали, что он игрок с хорошими атакующими навыками, который хорошо впишется линию нападения команды. Поскольку Михеев не играл с начала войны в Украине, понадобится время, чтобы он снова набрал форму, но он должен успеть до первых матчей сезона», — отметил тренер «Кейлы» Пип Пахв.

По материалам: УНН