Спорт

Форвард Михеев будет играть за эстонский баскетбольный клуб «Кейла»

Photo of Admin Admin Send an email 2 дня agoОбновлено: 4 сентября, 2022
0 0 Менее минуты назад

Форвард Михеев будет играть за эстонский баскетбольный клуб "Кейла"

Украинский форвард Иван Михеев продолжит карьеру в эстонском клубе «Кейла». Прошлый сезон он провел в БК «Запорожье», набирая в среднем в украинской Суперлиге 5,4 очка за игру, передает

«Верю, что опыт игры в чемпионате Украины поможет Ивану справиться в эстонско-латвийской лиге. Несколько недель, проведенных в Кейле, показали, что он игрок с хорошими атакующими навыками, который хорошо впишется линию нападения команды. Поскольку Михеев не играл с начала войны в Украине, понадобится время, чтобы он снова набрал форму, но он должен успеть до первых матчей сезона», — отметил тренер «Кейлы» Пип Пахв.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 2 дня agoОбновлено: 4 сентября, 2022
0 0 Менее минуты назад
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