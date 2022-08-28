Рекордный скачок: украинка получила «золото» на Евро-2022 в тройном прыжке

Источник: Суспільне

Украинская спортсменка Марина Бех-Романчук с рекордом сезона в Европе завоевала «золото» Евро в тройном прыжке на Мультиспортивном чемпионате Европы-2022, который проходит в Мюнхене. Об этом информирует

Марина Бех-Романчук выиграла золотую медаль чемпионата Европы по легкой атлетике-2022 в тройном прыжке. Девушка “пролетела“ 15,02 метра, чем и установила рекорд.

27-летняя спортсменка стала второй в истории украинкой, которой покорился гроссмейстерский рубеж в 15 метров. В общем – это третий результат в истории украинского тройного скачка.

Марина Бех-Романчук (Украина) – 15.02 мКристойная Мякеля (Финляндия) – 14.64 мХанна Миненко (Израиль) – 14.45 м

Это четвертая медаль Украины на Мультиспортивном Евро в легкой атлетике. Вторую и третью награду за девятый соревновательный день получили бегунки Виктория Ткачук и Анна Рыжикова.

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По материалам: УНН