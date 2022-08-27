Спорт

Украинка Вышиванова стала вице-чемпионкой Европы по хай-дайвингу

Photo of Admin Admin Send an email 6 часов agoОбновлено: 27 августа, 2022
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Украинка Вышиванова стала вице-чемпионкой Европы по хай-дайвингу

Антонина Вышиванова

Украинская спортсменка Антонина Вышиванова стала вице-чемпионкой Европы по хай-дайвингу. Об этом сообщает «Главпост» Министерство молодежи и спорта, передает .

“Украина впервые была представлена ​​в этой дисциплине на чемпионате Европы по водным видам спорта. 24-летняя спортсменка из Днепра заняла 2-е место в прыжках в воду с 20-метровой вышки”, – говорится в сообщении.

20 августа еще один представитель Украины в хай-дайвинге, Алексей Пригоров, будет бороться за медали в прыжках с 27-метровой вышки среди мужчин.

25-летняя украинская спортсменка Людмила Лузан завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ на проходящих в Мюнхене соревнованиях Мультиспортивного Евро.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 6 часов agoОбновлено: 27 августа, 2022
0 0 Менее минуты назад
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