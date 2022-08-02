Спорт

В Колумбии украинцы выиграли 9 медалей на ЧМ по подводному спорту

Photo of Admin Admin Send an email 3 часа agoОбновлено: 2 августа, 2022
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В Колумбии украинцы выиграли 9 медалей на ЧМ по подводному спорту

На чемпионате мира, завершившемся в колумбийском Кали сборная Украины по подводному спорту завоевала девять наград. Трижды на высшую ступень пьедестала поднялась 17-летняя София Гречко, пишет

Спортсменка была самой быстрой на дистанциях 400 м и 800 м в ластах и ​​завоевала «золото» в эстафетной команде 4х200 м и финишировала второй на 200-метровке в ластах.

Также «золото» выиграли Анастасия Антоняк, Виктория Уварова и Анастасия Макаренко в составе эстафетной команды.

В соревнованиях среди мужчин на дистанции 1500 м (плавание в ластах), обладателем золотой награды стал Алексей Захаров.

В плавании в ластах на 400 м Анастасия Антоняк завоевала «серебро».

Бронзовыми призерками стали Виктория Уварова (плавание в ластах, 100 м), Ирина Пикинер (плавание в биластах, 200 м) и София Ламах (плавание в биластах, 400 м).

В Варшаве прошел турнир по борьбе Poland Open. Мужская сборная стала первой в общекомандном зачете, женская – второй.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 3 часа agoОбновлено: 2 августа, 2022
0 0 1 минута чтения
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