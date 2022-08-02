Турецкие фанаты после гола «Динамо» кричали «путин»: Луческу не пришел на пресс-конференцию

Мирча Луческу

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу не пришел на послематчевую пресс-конференцию после победы над турецким «Фенербахче» в квалификации Лиги чемпионов в Стамбуле. Это произошло после того, как во время поединка фанаты турецкого клуба на стадионе скандировали имя и фамилию президента россии владимира путина, пишет .

«Пресс-конференция после матча не состоялась. Мирча Луческу не пошел на нее после того, как болельщики «Фенербахче» скандировали в честь путина. Он дал интервью только украинским журналистам», — сообщил телеведущий ФК «Динамо» Киев Андрей Шахов-младший в Instagram.

Луческу потом объяснил свою позицию в комментарии турецкому телевидению.

«Я вас спрашиваю, вы посчитали, сколько фолов мы снова сделали? Все было в рамках нашего плана, это сработало, и мы победили. Но мы не смогли учесть болельщиков, я не ожидал таких скандирований. Это грустно», — сказал Луческу, которого цитирует Fanatik.

«Динамо» в дополнительное время вырвало победу у «Фенербахче» (2:1) и прошло в следующий раунд Лиги чемпионов.

Here’s Lucescu leaving the stadium tonight pic.twitter.com/3AYkO8i78V

—Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) July 27, 2022

По материалам: УНН