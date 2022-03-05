Спорт

Международная федерация волейбола отобрала у России проведение чемпионата мира

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 5 марта, 2022
0 0 Менее минуты назад

Международная федерация волейбола отобрала у России проведение чемпионата мира

Международная федерация волейбола (FIVB) объявила о принятии решение отменить проведение чемпионата мира 2022 года в России, передает со ссылкой на Международную федерацию волейбола.

После военного вторжения России в Украину ФИВБ остается серьезно обеспокоена обострением ситуации и безопасностью народа Украины.

Администрация «FIVB» пришла к выводу, что подготовить и провести планетарное первенство в России невозможно из-за войны в Украине. В связи с этим она решила отобрать у России организацию проведения чемпионата мира по волейболу среди мужчин, который планируется провести в августе и сентябре 2022.

Сказано, что «FIVB» будет искать альтернативную страну для безопасного проведения планетарного первенства.

Сборные России и Белоруссии отстранили от участия в чемпионате мира по хоккею.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 5 марта, 2022
0 0 Менее минуты назад
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