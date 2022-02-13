Пекин. 14 февраля: надежда на женскую акробатику
Ольга Пулюк и Анастасия Новосад могут выступить в акробатике
14 февраля на Олимпиаде в Пекине будет разыграно пять комплектов наград. Украина будет представлена в нескольких, но побороться за награды вряд ли сумеет. Шансов практически нет.
Медали
Лидия Гунько проведет два заключительных заезда в монобобе. После двух попыток она идет последней – 20. Есть шанс улучшить свои позиции, так как после первой пробы она была 18-й.
- 03:30. Женщины. Монобоб. 3-я и 4-я попытки
Если позволит погода на старт квалификации, а потом и финальные соревнования в акробатике во фристайле. Сегодня девушки должны были соревноваться в квалификации, но погода не позволила. Украину представят Ольга Пулюк и Анастасия Новосад, если последняя сдаст негативный тест на ковид.
- 14:00 Фристайл. Женщины. Акробатика. Финал.
Также награды будут разыграны и в другой дисциплине фристайла – слоупстайл. Там Украина не будет представлена.
- 04:24 Фристайл. Женщины. Свободные дисциплины – слоупстайл.
В тоже время Украина представлена в фигурном катании в танцах на льду. На Александру Назарову и Максима Никитина ожидает произвольный танец. На данный момент они занимают последнее 20 место, из тех, кто квалифицировался в решающий раунд.
- 03:22 Фигурное катание. Танцы на льду. Произвольный танец.
Еще один комплект наград будет разыгран в мужских командных соревнованиях. Украина здесь представлена не будет.
- 14:06 Прыжки с трамплина. Мужские команды.
Другие соревнования
В керлинге продолжатся
- 03.05 Женщины. Групповой турнир. Китай — Япония
- 03.05 Женщины. Групповой турнир. Канада — ОКР
- 03.05 Женщины. Групповой турнир. США — Корея
- 08.05 Мужчины. Групповой турнир. Канада — Италия
- 08.05 Мужчины. Групповой турнир. Дания — Норвегия
- 08.05 Мужчины. Групповой турнир. ОКР — Швеция
- 08.05 Мужчины. Групповой турнир. Швейцария — Великобритания
- 14.05 Женщины. Групповой турнир. Швейцария — Швеция
- 14.05 Женщины. Групповой турнир. Великобритания — Канада
- 14.05 Женщины. Групповой турнир. Япония — Корея
- Женщины. Групповой турнир. Дания — ОКР
В женском хоккейном турнире будут сыграны полуфинальные поединки.
- 06.10 Женщины. 1/2 финала. Канада — Швейцария
- 15.10 Женщины. 1/2 финала. США — Финляндия