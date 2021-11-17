Украина в стыках к ЧМ-2022: возможные соперники, когда и где состоятся поединки

Вчера, 16 ноября, сборная Украины переиграла команду Боснии и Герцеговины со счетом 2:0, а Франция с таким же счетом выиграла у Финляндии. Благодаря этому украинцы заняли второе место в своей группе и вышли в плей-офф к чемпионату мира 2022.

В этом розыгрыше квалификации он будет состоять из двух поединков, а не одного как было ранее. То есть, для выхода в финальную часть ЧМ-2022 Украине нужно будет переиграть сразу двух соперников, пишет Первая Лента.

Украина набрала в итоге 12 пунктов – худший показатель (наравне с Северной Македонией) среди всех команд отбора, которые заняли вторую строчку. Таким образом, украинцы окажутся в числе «несеяных» перед жеребьевкой, которая состоится 26 ноября.

Возможные соперники Украины — Португалия, Шотландия, Италия, Швеция, Уэльс. Стыки будут состоять из одного поединка. Первый мы точно сыграем в гостях, а хозяин «финала» определится во время жеребьёвки. Матчи первого этапа пройдут 24-25 марта, второго – 28-29 марта.

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